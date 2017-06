Après la pluie, le soleil ! Une nette amélioration du temps est attendue ce samedi 10 juin 2017, selon les prévisions de Météo France. Les cirques, le volcan, les plaines, le littoral devraient profiter d'un soleil généreux dès le lever du jour. Des températures fraîches sont prévues aux premières heures de la journée.

Sur la façade est quelques nuages pourraient être observées, mais sans considération avec la pluie de ces derniers jours. Seules deux ou trois gouttes seront possibles aux premières heures de la journée, sans néanmoins durer.



Au fil des heures, les nuages se développent sur les pentes du relief, d'abord sur les pentes de l'est où de petites averses isolées sont possibles par endroit. Dans l'aprés midi, ce sera au tour des pentes de l'ouest. Mais "rien de bien méchant", précise Météo France.



Le volcan devrait quant à lui rester au dessus de la couche des nuages.



En fin d'après midi ou en soirée, quelques entrées maritimes pourraient pointer leur nez sur l'est de la Réunion.



Coté températures, après une relative fraîcheur au lever du jour - notamment dans les hauts - ,le thermomètre retrouve des valeurs conformes aux normales saisonnières.



Le vent de secteur Est reste assez fort sur les côtes nord et sud avec des rafales de 60km/h, voire 70km/h sur le sud sauvage.

La mer est agitée a forte avec une petite houle de sud-ouest et une houle modérée d'alizés.