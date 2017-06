En raison des blocages opérés par les planteurs de cannes ces derniers jours, le groupe industriel Téréos avait assigné une vingtaine de planteurs devant le tribunal. "En signe d'apaisement", Téréos a décidé de demander la levée de ces assignations. Nous publions ci-après l'intégralité du communiqué de la société. (Photo d'illustration)

Levée des assignations en signe d’apaisement et de confiance mutuelle

Tereos lève les demandes d’assignations des représentants syndicaux et des planteurs et appelle, à nouveau, à un dialogue serein, constructif et argumenté.

Tereos rappelle que les nombreux blocages organisés depuis le début des discussions ont été totalement contreproductifs et n’auront pour seul effet que de retarder le démarrage de la campagne. Il souligne qu’il déplore, notamment, les actes de dégradations et de vandalisme orchestrés par les Syndicats JA et FDSEA. Ces actes ont des conséquences préjudiciables et pénalisent la filière.

Des assignations pour obtenir le déblocage des sites de la filière

Afin d’obtenir la libération des sites, Tereos a été contraint d’assigner les planteurs bloquant les installations. En effet, au-delà du non-respect des engagements pris dans la charte de bonne conduite et de respect mutuel, le blocage des sites porte atteinte à la liberté du travail, près de 240 personnes n’ont pas pu se rendre sur leur lieu de travail ou ont dû être évacuées.

Un geste d’apaisement en signe de confiance pour faciliter la reprise d’un dialogue serein, constructif et argumenté.

Tereos souhaite prendre en compte le fait que l’ensemble des blocages a été levé et que les planteurs appellent maintenant à une reprise du dialogue et du travail de préparation de la Convention Canne.

Convaincu de la nécessité de retrouver de la sérénité et de faire place à un débat en profondeur sur tous les sujets, Tereos a décidé de demander la levée des assignations. Tereos souhaite que toutes les conditions soient mises en place pour la reprise d’un dialogue serein, constructif et étayé par sur des arguments objectifs.