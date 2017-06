Organisé par des étudiants en droit de la Faculté de Droit et d'Économie de La Réunion, la Diagonale des juristes se déroulera le samedi 10 juin, à partir de 14h00 dans l'amphithéâtre 550 "bioclimatique" au campus du Moufia de l'Université de La Réunion.

Organisé par des étudiants en droit de la Faculté de Droit et d'Économie de La Réunion, la Diagonale des juristes se déroulera le samedi 10 juin, à partir de 14h00 dans l'amphithéâtre 550 "bioclimatique" au campus du Moufia de l'Université de La Réunion.

La Diagonale des juristes, est un concours d’éloquence au cours duquel s’affrontent les étudiants dyonisiens et tamponnais de la Faculté de Droit et d’Économie dans des joutes oratoires sur des sujets imposés. Le concours concerne uniquement les étudiants en Licence. Pour cette édition, les Licence 1ère année débattront sur : " Faut-il faire marcher le peuple pour être élu ? ". Les étudiants en Licence 2 auront pour sujet : " Les avocats doivent-ils être bons en salades ? ". Et les étudiants en Licence 3 s’affronteront sur la question : Est-ce que polluer c’est trumper ?

Les 18 plaideurs s’affronteront devant un jury composé de professionnels du droit, de la Première présidente de la Cour d’appel de Saint Denis, du Président du Tribunal administratif de La Réunion, du Professeur à l’Université Saint Joseph de Beyrouth, d’avocats et du doyen de la Faculté de droit et d’économique de La Réunion.

Depuis 2016, ce sont des étudiants en licence de droit, du campus sud et du campus nord, qui organisent l’évènement. Ils deviennent ainsi de véritables acteurs de cet événement et auront pour mission de dynamiser les prochaines éditions.

La diagonale des juristes aura lieu à 14h. Les étudiants du campus de Saint-Denis "les hiboux" et du campus du Tampon "les renards" qui ont été sélectionnés en mars 2017, se livreront à des joutes oratoires sur les sujets imposés. Le concours se terminera par la désignation du ou des meilleurs plaideurs, de l’équipe gagnante et du meilleur campus.

La cérémonie de clôture et le gala des juristes commencera à partir de 19h30 à la Villa du département de Saint-Denis. L’entrée est payante et se fera sur invitation. Pour réserver votre place, veuillez contacter : ladiagonaledesjuristes@gmail.com

de/www.ipreunion.com