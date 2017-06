Le nouveau pont de la Rivière Saint-Étienne est inauguré le lundi 10 juin 2013. Il est officiellement mis en service le mardi 11 juin dans le Nord/Sud. Ce nouveau ouvrage vient en remplacement de l'ouvrage emporté par le cyclone Gamède. L'ouvrage n'avait pas résisté à la crue générée par le météore. C'était le dimanche 25 février 2007 au matin...

C’est vers 6 heures 30 plus précisément le dimanche matin 25 février 2007 que l’ouvrage d’art, dans le sens Saint-Louis/Saint-Pierre s’est effondré. Le second pont dans le sens Saint-Pierre/Saint-Louis avait également été déstabilisé. Le radier du Ouaki ayant été emporté, toute circulation entre Saint-Louis et Saint-Pierre (dans les deux sens) était devenue impossible, coupant ainsi le Sud du Nord.

Les automobilistes subiront des mois d'embouteillages avant la mise en service du nouveau pont.

