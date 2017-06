Depuis quelques années, une nouvelle activité nautique investit les bords de mer de la France, mais aussi de La Réunion. Le flyboard, dispositif permettant de l'élancer à plusieurs mètres de hauteur grâce à l'eau de mer mise sous pression, séduit de plus en plus d'utilisateurs. Aux Roches Noires (Saint-Paul) ce dimanche 11 juin 2017, plusieurs flyboardeurs sont en démonstration et proposent une initiation aux amateurs de sensations.

Beaucoup de monde s'est amassé sur la plage des Roches Noires ce dimanche matin, soit pour observer le spectacle des airs, offert par quelques flyboardeurs, soit dans l'attente de s'inscrire pour une initation à cette nouvelle discipline qui compte de plus en plus d'amateurs.

Le principe : voler grâce à l'eau de mer mise sous pression grâce à un dispositif attaché aux pieds des flyboardeurs. Inventée par le champion de jet-ski Francky Zapata, l'activité, ouverte à tous, est largement proposée sur les plages depuis 2013.

Et le succès de cette dernière s'explique notamment par sa simplicité. "Il n'y a pas besoin d'être sportif, c'est ouvert à tout le monde" explique Jean-Luc, moniteur de flyboard.

D'habitude proposée au parc du Colosse de Saint-André, l'activité flyboard est ce dimanche disponible aux Roches Noires.

mb/jm/www.ipreunion.com