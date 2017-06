La Réunion sera ensoleillée ce dimanche 11 juin 2017, mais le vent d'Est, lui, se lève. Les rafales pourront atteindre 80km/h. En cours de journée, le soleil reste majoritaire sur le territoire. Ci-après, le bulletin dans son intégralité.

Si le temps est plutôt classique, le vent d'Est souffle en rafales pouvant aller de 70 à 80 km/h, voire un peu plus, touchant les sommets et crêtes exposés. Le littoral Nord et Sud n'est pas en reste avec un alizé bien présent et des valeurs de rafales non négligeables également.



Du côté du ciel, les entrées maritimes et orientales s'estompent et le ciel bien ensoleillé, déjà présent sur l'ouest au lever du jour se généralise à l'ensemble du département. En journée des nuages de pentes se développent mais ils épargnent les sommets. Le littoral connait un temps variable où souvent les éclaircies sont prédominantes. La mer est forte, la houle d'alizé est modéré et une australe de Sud-Ouest voisine de 2 m s'invite sur les côtes Sud.