Ce dimanche 11 juin, une demi-journée de challenges et de compétitions sera organisée au Circuit Felix Guichard à Saint-Benoît. À tous les mordus de course automobile, c'est pour vous ! C'est une compétition de karting à partir de 15 ans. Un événement à vivre en famille ou entre amis.

Vous vouez passer un bon moment en famille ou entre amis et assouvir sa soif de challenge. Le rendez-vous est fixé à 9h00 au Circuit Félix Guichard de Saint-Benoît. Le principe est simple, chaque équipe participante, composée de cinq compétiteurs, aura un kart mis à leur disposition. Chaque participant devra se relayer le kart durant 2h, et essayer de faire le meilleur chrono afin de gagner la récompense réservée aux vainqueurs. Le prix est de 250 euros par groupe soit 50 euros par personne.

Si des personnes seules veulent s’inscrire, c'est possible et seront pris en compte les réservations (non définitives) et le règlement. Lors de la clôture des réservations, une mise au point est effectuée, et l'organisation décidera si des personnes seules pourront intégrer créer une équipe de cinq. Si cela n’est pas possible, l'organisation annulera l’option de réservation et rendra le règlement.

Le tarif comprend : le petit-déjeuner, le challenge kart, l’open-bar durant le challenge et la récompense des vainqueurs.

Toutefois, il ne comprend pas : le déjeuner sur place à un tarif de 20 euros par adulte (+12ans) et 12euros par enfant (5 à 12ans) incluant : entrée, plat, dessert, café et soft.

Il est recommandé de s'équiper de pantalon, basket, crème solaire, vêtements de pluie, tenue de rechange.

