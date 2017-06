Dans la continuité de la signature de la convention entre le Medef Réunion et l'Association Régionale des Missions Locales, le mardi 06 juin, des jeunes de la Mission Locale Nord ont pu visiter l'entreprise EQUIPAUTO du Groupe BALBINE à Saint Denis. Cette initiative a pour mission de favoriser l'accès des jeunes de 16 à 25 ans des Missions Locales au monde de l'entreprise en adéquation avec les besoins en recrutement des entreprises adhérentes et des projets professionnels des jeunes.

La société Equipauto a ouvert ses portes afin que les jeunes puissent découvrir les spécificités propres à ce secteur, allant du métier de magasinier, de commercial et de vendeur de pièces détachées au comptoir pour les professionnels.

Au cours de cette visite, les salariés présents dans l’entreprise familiale ont partagé leurs expériences et leurs valeurs sur le respect des uns et des autres avec les jeunes. " Outre le diplôme, il faut être avant tout passionné par l'automobile, avoir le sens du relationnel et un bon esprit d’équipe ! ", a précisé M. Renaud, directeur d'Equipauto.

