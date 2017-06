Les élèves de CE2 de M.Araux, (école Paul-Julius Bénard) et ceux de CM2 de Mme Payet, (école Louise Siarane) étaient des passeurs de culture ce vendredi matin à la médiathèque Leconte de Lisle. À travers la photographie, le conte, la littérature et le visionnage de DVD sur l'histoire de l'architecture réunionnaise, les écoliers se sont appropriés le patrimoine et se le sont mutuellement restitués. Composés de quatre groupes par classe, les enfants se sont mélangés au fil des quatre ateliers.

L’expression, l’analyse pratique, l’ouverture à l’altérité, la compréhension et l’interprétation d’un texte littéraire étaient les principales compétences travaillées durant cette matinée "Saint-Paul à la loupe"