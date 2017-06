Ce dimanche 12 juin 2016, les Saint-Leusiens étaient invités à se prononcer pour ou contre l'ouverture de la carrière de Bois-Blanc. Ils sont 81 % à dire non au projet. A 18 heures, le taux de participation définitif était de 28 %, soit 7 194 votants sur 25 595 inscrits.

81,10 % des Saint-Leusiens ont voté contre l'ouverture de la carrière. Thierry Robert affirme "On s'aperçoit que les Saint-Leusiens sont fondamentalement contre ce projet. Là où la participation est le plus faible, c'est La Chaloupe, qui est plus éloignée du chantier, c'est logique. Mais le combat continue."

A noter que selon les articles du code général des collectivités teritoriales encadrant le référendum local, le projet est adopté sir la moitié au moins des électeurs inscrits a participé au scrutin et si ce dernier réunit la majorité des suffrages exprimés. Si cette dernière condition est remplie, le référendum vaut décision que la collectivité locale organisatrice doit juridiquement suivre. Dans le cas contraire, il n'a que la porté d'un avis consultatif.

Il s'agit donc davantage d'une victoire politique pour le maire de Saint-Leu face au président de la Région, Didier Robert. Le bras de fer entre les deux hommes politiques se poursuit toujours.

