Voici les titres développés ce lundi :



- Premier tour de élections législatives 2017 - On prend (presque) les mêmes, et on recommence

- Elections législatives - Comment Macron a organisé la prise du Palais Bourbon

- Premier tour des élections législatives - Les réactions à l'issue d'un scrutin

- Ça s'est passé un 12 juin - 2016 - 81,10 % des Saint-Leusiens votent contre l'ouverture de la carrière de Bois-Blanc

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Un peu de pluie à prévoir ce lundi

Premier tour de élections législatives 2017 - On prend (presque) les mêmes, et on recommence

Les urnes ont livré leur verdict pour le premier tour des élections législatives, ce dimanche 11 juin 2017. La Réunion verra 7 duels le 18 juin prochain. En effet, compte tenu d'une abstention record (65,31%), aucun candidat n'a réussi à être élu dès le 1er tour même. En ce qui concerne les duels du second tour, si de nouveaux visages feront leur entrée au Palais Bourbon, ce scrutin n'augure pas, au fond, un renouvellement majeur du paysage politique réunionnais, contrairement à ce qui se dessine au niveau national.

Elections législatives - Comment Macron a organisé la prise du Palais Bourbon

Razzia organisée avec méthode et amplifiée par le souffle de l'élection présidentielle: Emmanuel Macron est proche de mettre la main sur l'Assemblée nationale, cinq mois seulement après avoir lancé un vaste appel à candidatures pour son parti La République en marche.

Premier tour des élections législatives - Les réactions à l'issue d'un scrutin

Sept duels se retrouvent au second tour de ces élections législatives, à l'issue d'un scrutin marqué par une abstention record de 61,35%. Nous publions ici leurs communiqués respectifs.

Ça s'est passé un 12 juin - 2016 - 81,10 % des Saint-Leusiens votent contre l'ouverture de la carrière de Bois-Blanc

Ce dimanche 12 juin 2016, les Saint-Leusiens étaient invités à se prononcer pour ou contre l'ouverture de la carrière de Bois-Blanc. Ils sont 81 % à dire non au projet. A 18 heures, le taux de participation définitif était de 28 %, soit 7 194 votants sur 25 595 inscrits.

Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Un peu de pluie à prévoir ce lundi

Après un week-end relativement ensoleillé, la pluie marque son retour ce lundi 12 juin 2017. Les nuages atteignent l'Ouest de l'île en début d'après-midi, mais les averses resteront rares.