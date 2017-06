Après un week-end relativement ensoleillé, la pluie marque son retour ce lundi 12 juin 2017. Les nuages atteignent l'Ouest de l'île en début d'après-midi, mais les averses resteront rares. Ci-après, le bulletin complet de Météo France.

Au lever du jour, le soleil est contrarié sur l'Est par les entrées maritimes de la nuit. Les éclaircies peinent à s'imposer durablement au fil des heures et de faibles averses, poussées par l'alizé se poursuivent en matinée. Le flanc Est du volcan reste dans la grisaille.



Sur l'ouest et le sud-ouest , la journée démarre sous le soleil, puis progressivement, les nuages formés sur le relief débordent sur la bande côtière l'après-midi. Les averses sont malgré tout très rares sous le vent alors qu'elles ont tendance à s'accentuer sur la côte orientale en soirée.



Le vent conserve un niveau soutenu, des rafales de 70/80 km/h sont attendues en journée sur les côtes nord et sud.



En montagne, le relief exposé reste bien ventilé par l'alizé.



La mer est agitée à forte sur la côte nord, Est et sud ( la houle d'alizé persiste).