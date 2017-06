A L'occasion des prochaines vacances scolaires, la Saga met à l'honneur la canne à sucre, reine de la campagne sucrière, incontournable dans nos paysages et matière première du rhum. Pour cela, elle organise des visites-ateliers, une exposition et une initiation au Kolam, un art éphémère de peinture au sol.

Visites-ateliers " La canne, or vert de la Réunion "

La Saga du rhum organise une présentation de la canne à sucre au travers des ateliers ludiques et participatifs (tests gustatifs et principe de fermentation) lors des vacances scolaires. Il y aura une mise en avant des collections de cannes anciennes de la Saga du rhum. Cette présentation apportera aux enfants un regard sur la culture, la transformation et les valorisations de la canne à sucre à la Réunion.

Informations :

- Du 10 juillet au 10 août : 1 atelier /semaine, le mercredi à 10h

- Enfants à partir de 6 ans et Enfant déficient mental

- Nombre prévisionnel d’élèves par atelier : 20 enfants Durée : 30 à 45 minutes (visite du musée comprise) Déroulement

- Lieu : Parvis du musée + musée

Déroulement de l'atelier :

• Étape 1 (au milieu de la collection de cannes nobles) : observation et présentation des caractéristiques de la canne et des différentes variétés présentes. Introduction à la plantation et à la récolte des cannes. Pour terminer, des tronçons de canne à sucre sont plantés dans des sacs (initiation au développement de la plante). Les enfants sont ensuite invités à déguster un jus de canne pressé devant eux.

• Étape 2 : introduction à la fermentation, première étape de la fabrication du rhum. Une partie du jus de canne récupéré est additionnée de levures et d’une solution azotée (présentation des levures, leur utilisation dans la vie quotidienne et principe de fermentation). Trois autres bacs permettent de présenter les étapes de fermentation à +12h, +24h et +36h.

• Étape 3 : découverte de la distillerie et de l’histoire de cette production traditionnelle à la Réunion Intérêts pédagogiques : - Découverte des variétés de cannes de notre île. - Observer les différents stades de développement de la plante (en se référant aux cultures préalablement faites par le musée) - Préparer son sol à partir des éléments qui lui seront fournis (terre, fumier/ compost…) - Comprendre le principe de fermentation alcoolique présent naturellement dans la nature et en industrie

Initiation au " Kolam, art éphémère de peinture au sol "

Ces vacances seront aussi l’occasion de découvrir l’exposition temporaire " Rues de Pondichéry ", une réalisation du département d’ethnologie de l’Université de la Réunion. Les enfants s’intéresseront davantage à un art typique du Tamil Nadu, le kolam, œuvre éphémère réalisée chaque matin par les habitants de cette région sur le seuil de leurs maisons.

Les kolams sont des motifs géométriques dessinés à la poudre de riz blanche devant les portes des habitations. Ces graphismes permettent d’attirer la bienveillance des divinités tout en se protégeant des forces obscures. Ce rituel est renouvelé quotidiennement par les femmes indiennes du Sud de l’Inde. Les kolams de fête sont particulièrement sophistiqués et colorés. Cette exposition perrmettra la découverte d' un pan de l’histoire de la France et de l’Inde. Ils sera l'occasion pour les enfants de développe leur esprit de créativité et de leur faire respecter des consignes et travailler en groupe.

Informations:

- Enfants à partir de 6 ans / Enfant déficient mental

- Nombre d’enfants par ateliers : 20 par médiateur

- Calendrier : du 07 au 30 juillet, du lundi au vendredi, sur réservation uniquement

- Lieu : salle d’exposition temporaire

- Durée : 20 à 30 minutes Ateliers par petits groupes de 3 à 5 enfants

Le tarif pour les centres aérés et les associations de jeunes est de 3 euros 50 par enfant. Il n'y a pas de supplément pour l’atelier. La réservation est obligatoire pour les centres aérés au 0262 35 81 90





