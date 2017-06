Depuis ce mardi 13 juin, la fédération FOCom est en grève de 24h. Ce mouvement concerne l'ensemble des personnels de l'UES Orange travaillant dans le département de La Réunion, quelle que soit leur entité de rattachement pour la journée, de 00h00 à 24h00.

Depuis ce mardi 13 juin, la fédération FOCom est en grève de 24h. Ce mouvement concerne l'ensemble des personnels de l'UES Orange travaillant dans le département de La Réunion, quelle que soit leur entité de rattachement pour la journée, de 00h00 à 24h00.

L'action de grève menée ce mardi 13 juin par les personnels de la société Orange Réunion Mayotte et le syndicat Fo com est motivée par plusieurs revendications. Plus de contrats en CDI et une augmentation des salaires, c’est ce qu’espèrent particulièrement.

Le mouvement de grève ne dure que 24 heures. Depuis 9h, le syndicat et l’ensemble du personnel manifestent devant le siège social au chaudron Ils souhaitent montrer à la direction que les salariés sont déterminés. " Ce préavis est une sommation pour dire à la direction que le personnel est en souffrance, il réclame des embauches et en a marre de former des personnes non renouvelées. La charge de travail ne cesse d’augmenter ", explique Armand Ti A Hing, délégué syndical de la FOCOM.

Une réunion a déjà eu lieu hier, lundi 12 juin entre les manifestants et la direction. 16 CDI ont été proposés par cette dernière. " Pour nous le compte n’y est pas. En trois ans nous avons perdu 150 salariés qui n’ont pas été remplacés. Au vu de la charge de travail, nous demandons une vingtaine de salariés en plus ", termine le délégué syndical.

Le syndicat informe que c’est une première sommation, il pourrait donc y avoir un mouvement " beaucoup plus élargi et déterminé " à la rentrée prochaine.

de/www.ipreunion.com