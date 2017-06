Bonjour, voici les titres développés ce mardi 13 juin 2017 :



- Pointe au Sel : nez à nez avec un requin baleine

- Jean-Bernard Caroupaye et son épouse jugés au tribunal correctionnel

- Le combat de sa fille nominé pour le Prix Pèlerin du Témoignage 2017

- Le débat sur la proportionnelle ressurgit avec l'écrasante majorité promise à En Marche à l'Assemblé nationale

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé : des nuages mais le soleil s'imposera au fil de la journée

Bonjour, voici les titres développés ce mardi 13 juin 2017 :



- Pointe au Sel : nez à nez avec un requin baleine

- Jean-Bernard Caroupaye et son épouse jugés au tribunal correctionnel

- Le combat de sa fille nominé pour le Prix Pèlerin du Témoignage 2017

- Le débat sur la proportionnelle ressurgit avec l'écrasante majorité promise à En Marche à l'Assemblé nationale

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé : des nuages mais le soleil s'imposera au fil de la journée

Pointe au Sel : nez à nez avec un requin baleine

Ce dimanche 11 juin 2017, un plongeur a fait une rencontre impressionnante au large de la Pointe au Sel à Saint-Leu. Tombé sur un requin baleine au dessus de sa tête, cet habitué des eaux réunionnaises a eu le temps de prendre plusieurs clichés. De quoi rendre compte de la magie de l'instant, capturé dans le bleu profond de l'océan Indien.

Jean-Bernard Caroupaye et son épouse jugés au tribunal correctionnel

Ce mardi 13 juin 2017, Jean-Bernard Caroupaye et son épouse doivent comparaître devant le tribunal correctionnel. Mis en cause dans une affaire de fraude fiscale supposée portant sur plus de 2,5 millions d'euros, le couple avait été placé en garde à vue ce mardi 28 mars. Le transporteur, vice-président de la CCIR (chambre de commerce et d'industrie) et chef de file de la FNTR locale (fédération nationale des transporteurs routiers) n'aurait pas déclaré au fisc un montant de 2,5 millions d'euros entre 2009 et 2011.

Le combat de sa fille nominé pour le Prix Pèlerin du Témoignage 2017

Publié en janvier 2017, le livre "Pourquoi je suis pas un papillon ?", a été nominé pour le prix Pèlerin du Témoignage 2017'. Le Réunionnais Jerry Ayan y livre le récit poignant d'un père qui a perdu sa fille, atteinte d'une tumeur cérébrale.

Le débat sur la proportionnelle ressurgit avec l'écrasante majorité promise à En Marche à l'Assemblé nationale

L'écrasante majorité prévue pour La République en Marche à l'issue du second tour des législatives relance les appels à modifier le mode de scrutin afin d'y introduire de la proportionnelle, comme s'y est d'ailleurs engagé, mais a minima, Emmanuel Macron.

Football - Frileux, Deschamps? "Je supporte la chaleur, je ne crains pas le froid"

"Je supporte la chaleur, je ne crains pas le froid" : Didier Deschamps a choisi lundi la boutade pour répondre au procès en frilosité après la défaite contre la Suède (2-1) et à la veille du match amical France-Angleterre.

Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé : des nuages mais le soleil s'imposera au fil de la journée

Ce mardi 13 juin 2017, les météorologues annoncent des nuages voire des averses dans l'Est mais au cours de la journée le soleil dominera sur l'ensemble de l'île. Les prévisions complètes de Météo France sont à consulter ci-dessous.