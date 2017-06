Le 13 juin 2012, Huguette Bello annonce porter plainte contre Témoignages, le journal du parti communiste réunionnais. La députée-maire de Saint-Paul (ex-PCR) avait mis en cause un article du quotidien où elle était assimilée aux "collaborateurs des nazies". L'élue avait alors parlé "d'ignoble comparaison. Après avoir gagné son procès en première puis en deuxième instance, sa plainte a été classée sans suite par la Cour de Cassation.

Le 13 juin 2012, Huguette Bello annonce porter plainte contre Témoignages, le journal du parti communiste réunionnais. La députée-maire de Saint-Paul (ex-PCR) avait mis en cause un article du quotidien où elle était assimilée aux "collaborateurs des nazies". L'élue avait alors parlé "d'ignoble comparaison. Après avoir gagné son procès en première puis en deuxième instance, sa plainte a été classée sans suite par la Cour de Cassation.

"Je tiens à protester vivement contre les propos indignes parus dans la rubrique "Alon filozofé" (page 11) du journal Témoignages du vendredi 8 juin 2012. Dans cet article intitulé "On lâche rien" signé Roger Orlu, sont tenus les propos révoltants qui suivent :

"Cette personne est Mme Bello, députée-maire de Saint-Paul. (...) Voilà ce qui est devenu la priorité pour cette politicienne égocentrique, qui trahit son peuple. Cela me fait penser aux collaborateurs des nazis qui, dans la France occupée de 1940 à 1945, dénonçaient les résistants et les Juifs" avait indiqué Huguette Bello dans un communiqué.