Ce mardi 13 juin 2017, Jean-Bernard Caroupaye et son épouse doivent comparaître devant le tribunal correctionnel. Mis en cause dans une affaire de fraude fiscale supposée portant sur plus de 2,5 millions d'euros, le couple avait été placé en garde à vue ce mardi 28 mars. Le transporteur, vice-président de la CCIR (chambre de commerce et d'industrie) et chef de file de la FNTR locale (fédération nationale des transporteurs routiers) n'aurait pas déclaré au fisc un montant de 2,5 millions d'euros entre 2009 et 2011.

Les explications fournies par Jean-Bernard Caroupaye et son épouse n'avaient pas convaincu les magistrats, lors de leur présentation au parquet ce 29 mars. "M.Caroupaye prétend qu'il ne s'occupe pas des papiers et que c'est son épouse qui s'en chargeait alors qu'elle déclare ne plus s'occuper de rien depuis longtemps" avait indiqué Eric Tuffery, procureur au tribunal de Saint-Denis.

