Ce dimanche 11 juin 2017, un plongeur a fait une rencontre impressionnante au large de la Pointe au Sel à Saint-Leu. Tombé sur un requin baleine au dessus de sa tête, cet habitué des eaux réunionnaises a eu le temps de prendre plusieurs clichés. De quoi rendre compte de la magie de l'instant, capturé dans le bleu profond de l'océan Indien.

Ce dimanche 11 juin 2017, un plongeur a fait une rencontre impressionnante au large de la Pointe au Sel à Saint-Leu. Tombé sur un requin baleine au dessus de sa tête, cet habitué des eaux réunionnaises a eu le temps de prendre plusieurs clichés. De quoi rendre compte de la magie de l'instant, capturé dans le bleu profond de l'océan Indien.

"En 2000 plongées, c'est la deuxième fois que je vois un requin-baleine !" : Cédric Peneau est encore enthousiaste de sa rencontre matinle de ce dimanche. Alors qu'il nageait avec un ami au large de la Pointe au Sel, à Saint-Leu, le plongeur a eu la chance d'apercevoir un requin baleine, un moment "rarissime". C'est au dessus de sa tête que le mammifère est tranquillement passé, sans se presser. "On a eu le temps de faire des photos, il éclipsait le soleil" se souvient t-il avec émerveillement.

En ses onze ans d'évolution sous-marine, Cédric Peneau a eu l'occasion de comtempler, furtivement ou plus longuement, des espèces inattendues. Raies manta, baleines à bosse... ou encore requins marteau, qui sont, eux, plus fréquents. Et les secrets de l'océan n'ont probablement pas fini de le surprendre. Ses clichés sous-marins sont à retrouver par ici.