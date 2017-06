Ce mercredi 14 juin 2017 de 10h à 12h00, toute la communauté éducative du collège Louis Henry HUBERT DELISLE à St-Benoît fête les 40 ans de l'établissement, en présence de Monsieur Le Recteur et des artistes réunionnais tels que Ti Kok Vellaye et Firmin Viry.

A cette occasion, le collège a tout le long de l’année, été embelli et plusieurs actions ont été conduites avec les collégiens et les parents du " Café des parents " pour marquer l’événement :

- Atelier d’horticulture (embellissement, aménagement des espaces extérieurs, …)

- Réalisation d’un filet humain géant - Ateliers artistiques (chorale, danse, cours de guitare, etc.)

- Ateliers de préparation des ateliers d’exposition, de témoignages, …

Ainsi de 10h à 11h30, expositions, chants, discours des officiels, témoignages d’anciens élèves, professeurs et personnels du collège, … rythmeront l’événement. Cette célébration sera également marquée par la présentation du projet de la salle des Arts en cours de construction en partenariat avec le Conseil Départemental (Création d’un Projet Artistique et Culturel -PAC- du Maloya de la maternelle au lycée)