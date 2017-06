Bonjour, voici les titres développés ce mercredi 14 juin 2017



- Journée mondiale des donneurs : du sang neuf pour sauver plus de vies

- A La Réunion seuls 70 % des déchets médicaux perforants sont traités

- Arnaque téléphonique - On a gagné 3000 euros de bons d'achats

- Ça s'est passé un 14 juin - 2016 : Trois jeunes prennent le Barachois pour un spot de surf

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Un temps clément

Ce mercredi 14 juin, c'est la journée mondiale des donneurs de sang. L'occasion de rappeler l'importance d'un geste, nécessitant 45 minutes de son temps, mais pouvant sauver toute une vie. Pour ce rendez-vous solidaire, l'établissement français du sang organise une méga-collecte de 9 heures à 17 heures, au parc de la Nordev à Saint-Denis.

- Unité SGP Police FO : "les agressions contre les policiers explosent à La Réunion"

Les conditions de travail des forces de l'ordre notamment en termes de sécurisation de leurs actions sont loin de satisfaire les syndicats de police. "Il ne se passe pas une semaine sans qu'un policier ne soit agressé à La Réunion" déplore ainsi Unité SGP Police FO dans un communiqué rendu public ce mardi soir 13 juin 2017

- A La Réunion seuls 70 % des déchets médicaux perforants sont traités

Lancé il y a quatre ans à La Réunion, l'éco-organisme DASTRI souhaitent sensibiliser les acteurs locaux atteints de certaines pathologies à adopter le bon geste, celui du tri de leurs déchets médicaux. Pour cela, les patients doivent se faire fournir une boîte Dastri par leur pharmacien. Une vingtaine de pathologies sont concernées telles que le diabète, le VIH et l'infertilité ovarienne. Actuellement à La Réunion 70 % des déchets perforants sont traités. Les 30% restants sont jetés dans les bacs à ordures ménagères

Arnaque téléphonique - On a gagné 3000 euros de bons d'achats

Le mardi 13 juin 2017, le téléphone de la rédaction d'Imaz Press sonne. Comme à son habitude, la secrétaire répond. Amusée par son interlocutrice, elle passe le téléphone à une collègue en soufflant " On a gagné 3000 euros dans une grande surface ". Tout de suite, on comprend que c'est une arnaque. La collègue active le haut-parleur pour que tout le monde puisse prendre connaissance de la conversation téléphonique. Et commence à jouer le jeu.

Ça s'est passé un 14 juin - 2016 : Trois jeunes prennent le Barachois pour un spot de surf

Le mardi 14 juin 2016 vers 13 heures, trois jeunes ont pris l'embouchure de la ravine de Saint-Denis pour un spot de surf. Visibles depuis le Barachois, les surfeurs inconscients - la zone est connue pour être infestée de requins -, ont volé la vedette aux manifestants contre la loi travail, qui bloquaient alors la circulation. A la vue des forces de l'ordre, ils se sont dépêchés de sortir de l'eau pour s'enfuir.

Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Un temps clément

Ce mercredi 14 juin, les météorologues annoncent un temps nuageux sur l'île de La Réunion. Certaines zones du département seront parfois soumises à des averses. Le soleil sera quant à lui présent sur le littoral