Ce mardi 13 juin 2017, le téléphone de la rédaction d'Imaz Press sonne. Comme à son habitude, la secrétaire répond. Amusée par son interlocutrice, elle passe le téléphone à une collègue en soufflant " On a gagné 3000 euros dans une grande surface ". Tout de suite, on comprend que c'est une arnaque. La collègue active le haut-parleur pour que tout le monde puisse prendre connaissance de la conversation téléphonique. Et commence à jouer le jeu.

Ce mardi 13 juin 2017, le téléphone de la rédaction d'Imaz Press sonne. Comme à son habitude, la secrétaire répond. Amusée par son interlocutrice, elle passe le téléphone à une collègue en soufflant " On a gagné 3000 euros dans une grande surface ". Tout de suite, on comprend que c'est une arnaque. La collègue active le haut-parleur pour que tout le monde puisse prendre connaissance de la conversation téléphonique. Et commence à jouer le jeu.

A l’autre bout du fil, une femme, qui dit travailler pour une grande surface spécialisée dans la vente de meubles. Elle ne parle pas très bien français. La communication entre les deux femmes est difficile à cause de l’accent de l’interlocutrice. D’ailleurs, lorsqu’on lui demande des informations, la dame répond totalement à côté.

Le but de son appel est de nous informer que nous sommes les heureux gagnants de 2000 euros en chèque ou de 3000 euros en bons d’achats. Toutefois, pour faire le choix du lot, nous devons contacter un numéro spécial : le 08 90 99 12 11. Pour bénéficier de l’appel gratuit, nous devons composer *20* avant de composer les 10 chiffres.

Après avoir pu soutirer toutes les informations concernant le soi-disant cadeau, la collègue questionne la dame sur son lieu de travail. La réponse est plus que drôle. Elle répond " Je suis près de vous " ! De quoi faire rire l’ensemble de la rédaction qui écoute toujours grâce au haut-parleur. La collègue va insister mais l’interlocutrice change de sujet et finit par nous raccrocher au nez.

L’appel téléphonique a été enregistré. Ecoutez...

de/www.ipreunion.com