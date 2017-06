Le mardi 14 juin 2016 vers 13 heures, trois jeunes ont pris l'embouchure de la ravine de Saint-Denis pour un spot de surf. Visibles depuis le Barachois, les surfeurs inconscients - la zone est connue pour être infestée de requins -, ont volé la vedette aux manifestants contre la loi travail, qui bloquaient alors la circulation. A la vue des forces de l'ordre, ils se sont dépêchés de sortir de l'eau pour s'enfuir.

C'est sous le pont de la rivière Saint-Denis, à l'embouchure de la ravine, que les jeunes ont pris les vagues sur leurs planches de surf. A la vue des policiers venus les arrêter, ils se sont empressés de quitter l'eau et de s'enfuir.

Cette zone interdite à la baignade et à toute activité nautique est habituellement davantage prisée par les pêcheurs. Elle est d'ailleurs connue dans la mémoire collective réunionnaise comme étant infestée de requins. Et contrairement à Boucan ou aux Roches Noires, pas de filets par ici : entre méconnaissance et inconscience, il n'y a qu'un pas...ou qu'une brasse.

