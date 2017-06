Les conditions de travail des forces de l'ordre notamment en termes de sécurisation de leurs actions sont loin de satisfaire les syndicats de police. "Il ne se passe pas une semaine sans qu'un policier ne soit agressé à La Réunion" déplore ainsi Unité SGP Police FO dans un communiqué rendu public ce mardi soir 13 juin 2017 (Photo d'illustration)

Les conditions de travail des forces de l'ordre notamment en termes de sécurisation de leurs actions sont loin de satisfaire les syndicats de police. "Il ne se passe pas une semaine sans qu'un policier ne soit agressé à La Réunion" déplore ainsi Unité SGP Police FO dans un communiqué rendu public ce mardi soir 13 juin 2017 (Photo d'illustration)

"Vendredi dernier au Port nos collègues étaient outragés, agressés et menacés de mort. Ce matin (mardi - ndlr), toujours au Port, nos collègues ont été frappés au sein même du commissariat de police. Cet après-midi à Saint-André, la BAC (brigade anti criminalité - ndlr) a été prise a partie et agressée en plein centre ville suite

au contrôle d'un individu suspect et ayant tenté de dissimuler une arme" énumère le syndicat.

Unité SGP Police FO dénonce ensuite "l'escalade des violences à l'encontre des policiers et réclame la peine maximale prévue par les textes contre les auteurs". Le shyndicat "apporte tout son soutien à (ses) collègues blessés" et "salue le professionnalisme de (ses) collègues au quotidien".

Au cours des derniers mois, les policiers ont mené plusieurs actions afion disent-ils que "des mesures concrètes soient prises de (leur) vivant"



www.ipreunion.com