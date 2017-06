Ce mercredi 14 juin, les météorologues annoncent un temps nuageux sur l'île de La Réunion. Certaines zones du département seront parfois soumises à des averses. Le soleil sera quant à lui présent sur le littoral. Plus de précisions ci-dessous.

Ce mercredi 14 juin, les météorologues annoncent un temps nuageux sur l'île de La Réunion. Certaines zones du département seront parfois soumises à des averses. Le soleil sera quant à lui présent sur le littoral. Plus de précisions ci-dessous.

Au lever du jour, on retrouve un ciel nuageux accompagné de rares averses sur les régions allant de Saint Denis à Saint Joseph. Au fil des heures, le soleil s'impose sur le littoral, et les pluies se cantonnent sur les hauteurs, de la Plaine des Palmistes au Volcan notamment. Ces précipitations s'estompent en cours de matinée, laissant les éclaircies majoritaires dans le ciel.

Sur l'Ouest et le Sud-Ouest, le beau temps est de mise dès les premières heures du jour.

L' après midi, les nuages de pente se développent dans l'intérieur avec une préférence pour les hauteurs de l'Ouest et du Sud-Ouest. Une averse du côté du Tampon n'est pas à exclure. Poussés par le vent, les nuages glissent en direction des plages de l'Ouest et du Sud-Ouest sans conséquence. Le beau temps se maintient sur la bordure littorale.

Les températures maximales atteignent 25 à 28°C sur le littoral, 15°C au volcan, 16°C au Maïdo et 27°C à Saint-Denis.

Le vent d'Est est modéré sur les côtes Nord et Sud avec des rafales voisines des 50km/h. Ce vent pénètre en Baie de la Possession et sur le Port en journée. Les brises prédominent sur les plages et sur Saint Pierre l'après midi. La mer est agitée à forte au vent et au déferlement d'une houle d'alizés voisine de 2 mètres entre Petite Ile et Saint-André.