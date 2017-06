Ce mercredi 15 juin 2017, la fin du roaming prend effet dans tous les pays de l'Union européenne. A partir de ce jour, les appels passés et les SMS envoyés depuis l'Allemagne ou l'Espagne par exemple depuis un téléphone abonné à La Réunion ne seront plus soumis à une augmentation de tarif.

Le roaming avait déjà été mis à mort entre l'Hexagone et les Outre-mer le 2 mai 2016, à l'issue de l'adoption de l'amendement Lurel dans le cadre de l'examen du projet de loi pour une République numérique. Cette mesure, qui marquait déjà une avancée pour DOM, vient de s'étendre aux pays membres de l'Union européenne : une carte sim réunionnaise pourra donc être utilisée en Europe sans entraîner de surcoût pour le consommateur.

"À partir du 15 juin, les Européens (et les domiens français ndlr) n'auront plus de frais d'itinérance à payer quand ils se déplaceront dans l'UE. Nous avons aussi fait en sorte que les opérateurs puissent continuer à se livrer concurrence pour proposer les offres les plus avantageuses sur leurs marchés nationaux. Aujourd'hui, nous avons tenu notre promesse" note Andrus Ansip, vice-président de la Commission européenne chargé du marché unique numérique dans un communiqué.

"Depuis dix ans, la Commission s'emploie à réduire les frais supplémentaires que les opérateurs de télécommunications imposent à leurs abonnés chaque fois que ceux-ci franchissent une frontière et utilisent leur appareil mobile dans un autre pays de l'UE, pendant leurs vacances ou à l'occasion d'un voyage d'affaires.

Depuis 2007, les tarifs de l'itinérance ont diminué de plus de 90 %. Ils ont baissé pour la dernière fois en avril 2016, passant à 5 centimes la minute pour les appels vocaux, 2 centimes par SMS et 5 centimes par Mo de données en sus des tarifs nationaux. En 2015, sur la base d'une proposition de la Commission, le Parlement européen et le Conseil sont convenus de supprimer les frais d'itinérance pour les Européens qui se déplacent ponctuellement dans l'UE.

Pour ce faire, la Commission a adopté des mesures techniques, notamment une politique d'+utilisation raisonnable+ et un mécanisme de garantie de la viabilité, en décembre 2016. En parallèle, la Commission était chargée, en application du règlement concernant l'itinérance, de réexaminer les marchés de gros de l'itinérance et de formuler, avant le 15 juin 2016, des propositions appropriées pour permettre la suppression des frais d'itinérance supplémentaires au détail à partir du 15 juin 2017." termine la Commission Européenne.

