"Depuis le 8 Juin, Orange a boosté ses offres mobiles, et propose plus de générosité à ses clients pour bénéficier pleinement de son réseau 4G et 4G+" indique l'opérateur dans un communiqué que nous publions ci-dessous

"Orange inaugurait le 1ier Décembre dernier, son réseau 4G, et offrait ainsi à plus de 99% de la population de la Réunion un accès au très haut débit mobile. Ce nouveau réseau, qu’Orange ne cesse de rendre plus fiable et plus performant, en déployant notamment la 4G+, propulse les Réunionnais dans une nouvelle ère de l’internet mobile. Videos en ligne, téléchargements, musiques en streaming (avec l’option DEEZER) partage des directs, de vidéos ou de photos HD sur les réseaux sociaux, font partie des usages numériques quotidiens des réunionnais. Des services de plus en plus innovants mais également plus consommateurs de données mobiles (data).

Pour accompagner les nouveaux usages de ses clients toujours plus connectés, Orange a décidé de doper ses offres Internet mobile. En proposant jusqu'à quatre fois plus d’usage dans ses forfaits, Orange permet à ses clients de profiter pleinement de son réseau 4G1 et de bénéficier sereinement des services et des contenus de l’Internet mobile. Des offres beaucoup plus généreuses en Internet mobile, sans augmentation de prix. Cette générosité s’applique sans hausse de prix pour les offres suivantes:



- Le forfait KOIFE2 à 19,99€/mois passe de 5Go à 20 Go

- Le pack KomZot illimité3, l’option 5Go devient 20 Go

- Le pack KomZot Smartphone3* passe de 15Go à 60 Go

- Le pack KomZot Premium3 passe de 30Go à 100 Go

Elle s’applique également aux options data et aux offres Komzot Pro4. 1 Sous réserve d’être en zone de couverture 4G et de disposer d’un terminal et d’une SIM compatible"

