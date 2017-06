Le 15 juin 2016, peu avant 13 heures, un grave accident impliquant un poids-lourd, un bus et deux voitures, a eu lieu sur le boulevard Lancastel à Saint-Denis, non loin du cimetière de l'est. Dans l'accident, l'un des automobilistes est décédé, la conductrice d'un véhicule, gravement blessée. L'accident est causé par le conducteur du poids-lourd, ivre au moment des faits.

Le bilan de cet accident à la fois spectaculaire et dramatique, est lourd : "un blessé grave, deux blessés légers et une personne décédée", détaillait le Lieutenant Dena, chef de groupe Nord, peu après l'accident, au micro de RTL Réunion. Le poids-lourd, qui circulait dans le sens Saint-Denis / Sainte-Marie, a d'abord percuté un bus Citalis sans passager, puis un premier véhicule, avant d'entrer en collision frontale avec un deuxième véhicule, sur les voies opposées, et de se renverser sur le flanc. Le jeune homme décédé était passager, sa compagne a été transportée dans un état grave.

Peu après l'accident, un vibrant hommage a été rendu à Kenjy, mort dans l'accident, lors d'une marche blanche organisée en sa mémoire à Saint-André. Le jeune homme était âgé de 25 ans.

