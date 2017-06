Un pacte pour rééquilibrer la culture dans l'Est de l'île. Voici le document signé par Jean-Hugues Ratenon et Daniel Gonthier, les deux candidats opposés ce dimanche 18 juin 2017 au second tour des élections législatives dans la cinquième circonscription.

Ils se positionnent ainsi suite à l’initiative lancée par " Agir pour la culture et le tourisme dans l’Est de La Réunion " (ACTER) et le Bisik, le café culturel installé à Saint-Benoît.

L’association entend notamment sensibiliser les prétendants au siège de député à la nécessité de développer l’offre culturelle dans la micro-région.



