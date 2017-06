Ce jeudi 14 juin 2017 marque la 12ème Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes âgées. Ce jour est consacré à la sensibilisation et à l'information de la population sur ce phénomène assez tabou. Selon l'OMS, on estime entre 4 et 6% le pourcentage des personnes âgées qui ont connu une forme ou une autre de maltraitance à domicile dans le monde. A La Réunion, 68 dossiers de " situation préoccupante " ont été ouverts par l'association Alma en 2016.

Ce jeudi 14 juin 2017 marque la 12ème Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes âgées. Ce jour est consacré à la sensibilisation et à l'information de la population sur ce phénomène assez tabou. Selon l'OMS, on estime entre 4 et 6% le pourcentage des personnes âgées qui ont connu une forme ou une autre de maltraitance à domicile dans le monde. A La Réunion, 68 dossiers de " situation préoccupante " ont été ouverts par l'association Alma en 2016.

La maltraitance des personnes âgées est un phénomène qui affecte les droits de la santé de millions de personnes âgées et mérite l’attention de tous. L’association Alma, allô maltraitance des personnes âgées et handicapées rappelle que ce fait récurrent peut être très souvent banalisé, normalisée ignorée ou tue.

Très souvent, la maltraitance de ces personnes vulnérables intervient dans le secret des espaces privés. " La maltraitance des personnes âgées est un fléau peu visible ", selon l’association. Il faut également noter que dans les situations de handicap ou de grande dépendance, la maltraitance sera " multiple " et " subie " sans réaction de l’entourage familial ou professionnel parfois.

A La Réunion, l’association Alma a recensé 68 " situations préoccupantes " en 2016, pour 63 personnes âgées et 16 adultes en situation de handicap, à domicile et 5 personnes en institution. La maltraitance intervient sous différentes formes. Elle est souvent psychologique (73,5 %), de négligence (43 %), financière (40 %), physique (28%).

Les écoutants d’ALMA ont observé plusieurs phénomènes sur l’île. Premièrement que " le vieillissement de la population engendre davantage de pathologies et une plus grande dépendance ". Deuxièmement, les situations deviennent difficiles à gérer lorsque l’aidant vieillit et est lui-même malade. Troisièmement, les conflits familiaux d’intérêts, des addictions, le chômage qui ne favorisent ni l’entraide, ni la communication. Et enfin, un habitat mal adapté, la promiscuité, le bruit sont autant de facteurs aggravants.

Pour entrer en contact avec l’association Alma, une écoute téléphonique fonctionne les mardi matin de 9h à 12h et le jeudi après-midi de 13h à 16h au 0262 41 53 48. Les autres jours un répondeur rappelle les heures de permanence téléphonique, propose de laisser un message ou oriente vers le 3977 (fédération nationale de lutte contre la maltraitance).

Outre son activité d’écoute, elle mène des actions de prévention en étant présente sur divers évènements dans le Département et réalise des formations à la demande (centre de formation, EHPAD, familles d’accueil en partenariat avec les équipes des actions de santé, CCAS, Police et gendarmerie) et participe à des émissions de radio et de TV.

de/www.ipreunion.com