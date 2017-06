Voici les titres développés ce jeudi :



- Protection contre le risque requins - Saint-Leu : La gauche bientôt protégée

- Les épreuves commencent par la philo, à 10h00 - Baccalauréat 2017 : lycéennes, lycéens, à vous de jouer

- Rythmes scolaires - Plus de 250 écoles de l'île veulent le retour des quatre jours

- Ça s'est passé un 15 juin - 2016 - Un impressionnant accident tue Kenjy sur le boulevard Lancastel

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Le beau temps au rendez-vous

Surf - Protection contre le risque requins - Saint-Leu : La gauche bientôt protégée

Le spot de surf de Saint-Leu est mondialement connu pour sa déferlante à gauche, il le sera bientôt pour son dispositif de sécurisation anti requin mettant en oeuvre des techniques de surveillance et de protection innovantes. Initié par Leu Tropikal surf team avec l'expertise du Centre de ressources et d'appui pour la gestion du risque requin (CRA) le projet - une première mondiale -, devrait être opérationnel en mai ou juin 2018. Une enveloppe totale de 900 000 euros sera utilisée pour la mise en place du dispositif.

Les épreuves commencent par la philo, à 10h00 - Baccalauréat 2017 : lycéennes, lycéens, à vous de jouer

Ce jeudi 15 juin 2017, 11 608 lycéens s'apprêtent à entamer le marathon des épreuves du baccalauréat. Pour nombreux d'entre-eux, cela commence par la philosophie, qui commencera à 10h00 dans les 43 centres d'examens que compte La Réunion.

[AUDIO] Rythmes scolaires - Les syndicats réunionnais de l'éducation ont lancé une pétition - Plus de 250 écoles de l'île veulent le retour des quatre jours

Ce mercredi 14 juin les syndicats de l'éducation de La Réunion ont annoncé qu'ils souhaitent un retour à la semaine de quatre jours dans les écoles dès la rentrée prochaine le 15 août 2017. L'intersyndicale a fait circuler une pétition à l'ensemble des établissements pour que celle-ci soit signée par les enseignants.

Ça s'est passé un 15 juin - 2016 - Un impressionnant accident tue Kenjy sur le boulevard Lancastel

Le 15 juin 2016, peu avant 13 heures, un grave accident impliquant un poids-lourd, un bus et deux voitures, a eu lieu sur le boulevard Lancastel à Saint-Denis, non loin du cimetière de l'est. Dans l'accident, l'un des automobilistes est décédé, la conductrice d'un véhicule, gravement blessée. L'accident est causé par le conducteur du poids-lourd, ivre au moment des faits.

Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Le beau temps au rendez-vous

Selon les prévisions de Météo France pour ce jeudi 15 juin, premier jour d'épreuve pour les futurs bacheliers, le soleil est au rendez-vous dès les premières heures du jour. Quelques nuages s'installent sur l'Ouest sans grande conséquence.