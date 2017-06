Le requin bouledogue juvénile, en passe d'être capturé dans le lagon de l'Ermitage a été filmé via un drone ce dimanche 10 juin 2017, vers 8 heures du matin au niveau de la Passe. La vidéo nous a été communiquée par son auteur. On y voit ce dernier s'approcher de l'animal à la nage, tandis que le squale prend immédiatement la fuite. "Il est rapide, mais méfiant et craintif" note l'auteur de la vidéo.

"Le drone suit le requin et je suis le drone à la nage" explique Seb, qui a tournée cette vidéo, afin d'"observer le comportement du requin en présence d'une personne adulte dans l'eau". "on voit clairement que chaque fois que je m'approche de lui le squale, prend la fuite. Il est rapide mais méfiant et craintif" continue le nageur.

Afin de capturer le squale vivant, le centre de ressources et d'appui pour la gestion du risque requins a mis en place un piège au niveau de la Passe de l'Ermitage. Il est opérationnel depuis le 11 juin dernier, mais n'a pas encore prouvé son efficacité.

Pour l'heure, le requin juvénile se déplace dans le lagon. ''J'ai fait cette vidéo pour faire prendre conscience aux gens de ne pas tomber dans la paranoia. Je pense qu'il ne présente pour le moment, vu sa taille, aucun danger pour un adulte qui nage à proximité" termine Sébastien.