Ce jeudi 15 juin 2017, 11 608 lycéens s'apprêtent à entamer le marathon des épreuves du baccalauréat. Pour nombreux d'entre-eux, cela commence par la philosophie, qui commencera à 10h00 dans les 43 centres d'examens que compte La Réunion.

Philosophie, littérature, mathématiques, histoire-géographie, sciences, économie, langues, mais aussi sessions pratiques pour les bac professionnels... Tant d'épreuves qui devront recueillir près de la moyenne pour permettre aux candidats de voir la mention "ADMIS" aposée à côté de leur nom le 5 juillet prochain. Les admissions post-bac d'ores et déjà clotûrées, les élèves n'ont plus qu'à s'installer et choisir le sujet qu'ils penseront le plus à même de les inspirer.

Cette année, la traque des anti-sèches sera soutenue : le rectorat n'a pas lésiné sur les moyens anti-fraude et plusieurs contrôles en amont des épreuves seront opérés. Les montres connectées sont formellement interdites dans l'enceinte des salles de classe, tandisque les montres à aiguilles reteront au bord du bureau. Les élèves bénéficiant d'un ordinateur au moment des épreuves verront les ports USB de l'appareil protégés et un logiciel de traçabilité installé. Pour rappel, sept cas de fraude ont été suspectés en 2016 et cinq conseils de discipline ont été tenus.

Au total, 11 608 candidats vont plancher sur les épreuves du BAC 2017, dont 5 129 sont en série générale, 2 955 passent un bac technologique et 3 524 sont en filière professionnelle. Huit élèves viennent à La Réunion depuis le Kenya, les Seychelles, l'île Maurice, l'Afrique du Sud ou Madagascar pour passer le baccalauréat. A noter que 8 873 élèves de première entament quant à eux les épreuves anticipées, dont le bac français.

