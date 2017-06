Le syndicat UNSA Police énumère plusieurs actes de violences commis envers les forces de l'ordre. Le bureau régional du syndicat a adressé un courrier au secrétariat général au niveau national, qui affirme que des effectifs supplémentaires seront en service dès septembre prochain à La réunion. Ci-après, nous publions l'intégralité du communiqué de l'UNSA-Police Réunion. (Photo d'illustration AFP)

Le syndicat UNSA Police énumère plusieurs actes de violences commis envers les forces de l'ordre. Le bureau régional du syndicat a adressé un courrier au secrétariat général au niveau national, qui affirme que des effectifs supplémentaires seront en service dès septembre prochain à La réunion. Ci-après, nous publions l'intégralité du communiqué de l'UNSA-Police Réunion. (Photo d'illustration AFP)

La mission première de la Police Nationale est d’assurer la sécurité des personnes et des biens. Depuis plusieurs mois il y a une recrudescence de violences à l'encontre des policiers qui exercent leurs fonctions. Ces derniers jours, six fonctionnaires de police ont été blessés sur la circonscription du Port suite à des faits de violences ou de rébellion.

On pourrait penser que cette situation est conjoncturelle, il n'en est rien. A l'instar de ce qui se produit au niveau national, notre département n'est pas épargné. En effet entre 2014 et 2016, les atteintes physiques envers les fonctionnaires de police ne cessent de croître de façon exponentielle. En 2014 on comptabilisait 19 faits de violences contre nos collègues alors qu'en 2016 on en dénombrait 45.

L'actualité de ces derniers mois atteste d'une situation plus que préoccupante sur cette constante, au delà des constats effectués inlassablement par certains sur ce sujet sans pour autant apporter des solutions ou faire des propositions pertinentes.

L'Unsa Police a agi de façon concrète, en adressant un courrier le 4 mai 2017 par le biais de ses instances nationales à la direction centrale de la police afin de les sensibiliser sur la problématique des effectifs dans le département de La Réunion. Le directeur général de la police nationale par un courrier en date du 19 mai 2017, adressé au Secrétaire Général Unsa Police, nous a répondu en ces termes :

"Vous avez appelé mon attention sur la situation des effectifs du département de La Réunion et plus particulièrement sur les départs en retraite prévus d'ici l'automne prochain à la direction départementale de la sécurité publique... Attentif à cette préoccupation, j'ai demandé à mes services de procéder à une étude fine de la situation locale,

Ainsi, sur la même période de janvier à la fin du mois de septembre de cette année, la DDSP de La Réunion enregistrera 17 arrivées en mutation ... cet abondement en personnels permettra notamment de renforcer la compagnie départementale d'intervention... Enfin trente postes ont été ouverts à la DDSP de La Réunion dans le cadre du mouvement polyvalent du corps d'encadrement et d'application , dont un poste de motocycliste. Ces effectifs prendront leur service le 1er septembre prochain..."

L'Unsa police satisfait de ce chiffre qui permettra de combler les départs à la retraite, souhaite néanmoins un effort supplémentaire de l'administration afin de faire face à une situation particulière dans le département de La Réunion .

S'agissant des violences envers les policiers, L' UNSA POLICE prône la tolérance zéro, en l'espèce des peines exemplaires de prison ferme pour ceux qui n'hésitent pas à s'en prendre à l'intégrité physique de nos collègues.

Le Bureau régional - UNSA Police