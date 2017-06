BONJOUR - Voici les titres développés ce vendredi matin 16 juin 2017



- Un lycéen menace de reproduire le massacre de Columbine dans l'Est de l'île - Il a été entendu par les gendarmes

- Filière djihadiste - Arrêté en 2015 à La Réunion, "l'Égyptien" est jugé à Paris

- Le "lait de soja" n'est pas du lait pour la justice européenne

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Du soleil sur toute l'île

- Ça s'est passé un 16 juin 2017 - Les sujets du bac philo fuitent sur internet

Un lycéen menace de reproduire le massacre de Columbine dans l'Est de l'île - Il a été entendu par les gendarmes

Âgé d'à peine 17 ans, un jeune homme scolarisé dans l'est de l'île, a été entendu par les gendarmes, après des menaces de mort proférées sur Facebook. Le projet de l'élève, relaté sur un statut : "commettre une tuerie en milieu scolaire, à l'image de la fusillade de Colombine en 1999". C'est le chef de l'établissement qui a signalé l'affaire au commissariat Malartic de Saint-Denis ce mardi 13 juin 2017. La police a transmis le dossier aux gendarmes qui ont entendu lycéen ce mercredi. Il a été relâché à l'issue de son audition

Filière djihadiste - Arrêté en 2015 à La Réunion, "l'Égyptien" est jugé à Paris

Arrêté à La Réunion le mardi 2 juin 2015 dans le cadre du coup de filet antiterroriste, Naïl Varatchia, surnommé l'Egyptien, est jugé à Paris à partir de ce vendredi 16 juin 2017 pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Prédicateur salafiste présumé, il aurait incité plusieurs jeunes de La Réunion à partir faire le jihad en Syrie. L'un des ses jeunes est ensuite mort en Irak. L'Egyptien est également soupçonné d'avoir voulu commettre un attentat à La Réunion

Le "lait de soja" n'est pas du lait pour la justice européenne

On le sait, à La Réunion de plus en plus de personnes consomment les laits végétaux tels que les laits de soja, de riz, d'amande... Pourtant, il ne sera bientôt plus possible de les appeler comme cela. La justice européenne considère que des produits alimentaires purement végétaux comme le "lait de soja" ou le tofu ne peuvent pas être désignés par des appellations telles que "lait" ou "fromage", celles-ci étant réservées aux produits d'origine animale.

Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Du soleil sur toute l'île

Ce vendredi 16 juin, Météo France annonce un beau temps sur toute La Réunion en matinée. Quelques nuages voire des averses feront leur apparition dans l'après-midi.

Ça s'est passé un 16 juin 2017 - Les sujets du bac philo fuitent sur internet

Cette année, les sujets de philosophies sont restés secrets jusqu'au bout. Mais lil y a trois ans, avant que les médias ne divulguent les sujets après une heure d'examen, comme prévu par la loi, c'est sur Twitter, à 10h19, qu'une jeune étudiante a divulgué les sujets pour les séries ES et L. Une enquête a été ouverte par la brigade de lutte contre la cybercriminalité de la gendarmerie.