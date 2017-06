Dans la nuit du jeudi 15 au vendredi 16 juin 2016 des menaces de mort ont été peintes sur plusieurs chemins et bâtiments communaux de Saint-Louis. Dans un communiqué la mairie demande "aux candidats (aux législatives - ndlr) de recadrer leurs équipes afin que ces trois derniers jours de campagne se déroulent dans le plus grand calme". A la veille du premier tour dimanche dernier des traces d'actes de sorcellerie avaient été découvertes aux abords du bureau centralisateur

"Ce jour (vendredi - ndlr), les services municipaux ont découvert des inscriptions sur plusieurs bâtiments communaux de la ville proférant des menaces à l'encontre de certaines personnes. Même les chemins neufs récemment refaits ont été dégradés par ces inscriptions" écrit la mairie dans son communiqué. "Une fois de plus, les agents communaux seront mis à contribution pour nettoyer ces agissements intolérables" ajoute la commune.

Le maire Patrick Malet ajoute ensuite "nous déplorons ce genre d'agissements et demandons aux candidats de recadrer leurs équipes afin que ces trois derniers jours de campagne se déroulent dans le plus grand calme". La mairie prévient aussi qu'"aucun règlement de compte ne sera toléré dans les enceintes communaux puisque la municipalité est garant de la sécurité des agents et de la réception des résultats ce dimanche 18 juin 2017".

Dimanche dernier déjà, les agents des services municipaux avaient découvert aux entrées de certains bureaux de vote et notamment le bureau centralisateur des actes de sorcellerie, "Des feuilles de banane ont été retrouvées contenant une photo du candidat Fabrice Marouvin ainsi que celle de Cyrille Hamilcaro avec du safran, toile noire et autres articles" avaient été trouvées, précisait la mairie, avant de rappeler, que tous les bureaux de vote avaient été ouverts à 8h "sans incidence particulière".

