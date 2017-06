Course à pied, trail, golf et football, notamment en présence de Dimitri Payet pour un match de gala... Retrouvez l'intégralité de l'agenda sportif et des rencontres prévues ce week-end.

Course à pied : Foulées de Boucan Canot

Le BDN St Paul Sports organise la 3ème édition des foulées libres de Boucan Canot ce samedi, en partenariat avec France AVC Réunion. Quatre courses sont programmées: 1km aller retour à 16h30 pour les petits, 2km aller retour à 16h45 pour les jeunes, 5km rando à 17h15 et enfin 10km solo ou relais à 17h30. La majeur partie de la course se déroule sur le sable à l'aller et sur la route au retour. Pour les 10km, deux boucles sont au programme. Tous les départs et arrivées se feront sur la plag de Boucan.



VTT : 4ème manche de la coupe régionale XC

La 4ème manche de coupe régionale cross country, organisée par l'ACPR, est programmée pour ce samedi 17 juin à Piton Sainte Rose, coulée de lave 1977, sur un circuit de 3km à parcourir plusieurs fois selon les catégories. Le départ de la course élite sera donné à 15h30. Julien Chane Foc, l'espoir du CCSL, tentera de s'offrir une 4ème victoire en autant de manches... Son coéquipier de club Julien Soubadou, toujours sur le podium lors des manches précédentes, tentera également de combler son retard sur Chane Foc ou tout du moins, de ne pas l'accentuer. Enfin, Giovanni Gonthier, multiple vanqueur du trophée régional par le passé et désormais master, tentra de s'accrocher à sa 3ème place au général.

A noter également que notre récent champion d'Europe de vtt DH, Florent PAYET, sera présent ce samedi de 12h30 à 13h30 à Piton Sainte-Rose. Une rencontre avec la sélection des jeunes du Comité Régional de Cyclisme de la Réunion qui se déplaceront au Trophée de France des Jeunes Cyclistes est prévue à cette occasion, ainsi qu'une remise de médaille de la fédération française de cyclisme à son attention.

Trail : Trail urbain de l'Entre Deux

Dimitile Sport Action organise le 1er trail urbain de l'Entre Deux ce samedi à 17h00 sur un tracé de 12km, départ et arrivée au collège le Dimitile. Le parcours mêlera chemins et rues de la ville. 300 coureurs, traileurs et routards, sont attendus sur la ligne de départ et devraient se livrer une belle bagarre.

Trail : Bassin Boeuf

Le CA Sainte Suzanne organise le trail de Bassin Boeuf ce dimanche 18 juin sur une distance de 29km, départ et arrivée au Bocage. Le parcours, à 95% sur chemins et sentiers, propose un dénivelé positif de 750m et emmène les coureurs par le sentier du littoral, le Grand Hazier, le village de Bagatelle, le Bassin Bœuf jusqu’au sommet de la course à 735m d'altitude d’altitude, pour redescendre ensuite à travers les champs de cannes et finir en passant par la ville , sur le stade le long de la rivière Ste Suzanne.

Natation : Meeting de Saint Joseph

Le meeting de Saint Joseph est programmé ce dimanche pour les nageuses nées en 2006 et avant et les nageurs nés en 2005 et avant. Le bassin de 25m saint joséphois accueillera des courses de sprint sur 50, 100, 200 et 400m nage libre, puis 100 et 200 dos, brasse, papillon et 200m 4 nages. Les épreuves débuteront à 9h30 le matin puis à 14h30 l'après midi.

Football : Match de gala avec Dimitri Payet

Un match opposant la Team Payet à la Sélection de La Réunion est organisé ce samedi 17 juin à 15h00 au stade Michel Volnay.

La Team Payet sera composée de : Maxime Lopez, révélation marseillaise de la saison, Bilal Boutobba (attaquant du FC Séville), Rayan Raveloson (Tours FC), Thomas Fontaine (Clermont), Anthony Payet (SCO Angers), Christophe Mandanne (Nancy), Sylvio Ouassiero (Liège), Ronny Rodelin (Caen), Anthony Lamonge (Lorient), Giovanny Sangoro et avec dans les buts Brice Samba (OM). Il vous en coûtera 20 euros pour assister à l'évènement, 10 euros si vous avez moins de 12 ans. Les places sont en vente à la ligue à Champ Fleuri.

Beachtennis : Championnat de ligue

L'association les 3B organise le championnat de ligue samedi et dimanche, qualificatif pour les prochains championnats de France, sur le site de la plage des Brisants à St Gilles les bains. Deux catégories seront programmées en doubles: les séniors et les 15/16 ans, hommes et femmes évidemment. Les champions de ligue seront qualifiés directement pour les championnats de France, ainsi que les finalistes 15/16 ans.*

Golf : Championnat de Match Play Jeunes

Dimanche 18 juin au Golf Club du Colorado aura lieu le Championnat de Match Play Jeunes : ouvert aux joueurs licenciés de la FFGolf, qualifiés par le Championnat Individuel Jeunes Stroke Play s’étant déroulé le dimanche 21 mai 2017 au Golf du Bassin Bleu (8 garçons et 4 filles par série). Les premiers départs sont programmés à partir de 8h00.

Escalade : Coupe d'Europe de vitesse

7 réunionnais ont été sélectionnés en Equipe de France pour participer à la deuxième étape de la Coupe d’Europe jeunes de vitesse 2017 qui aura lieu ce samedi 17 juin à Bologne en Italie.

Seulement 3 réunionnais pourront représenter les couleurs de la Réunion : Iliann Cherif , Solène Moreau et Kintan Iltis, tous les trois sociétaires du club Austral Roc. Elma Fleuret du club 7alouest, Lucile Saurel du club Austral Roc, Fanny et Lucas Techer du club Est’Kalad ne pourront pas honorer leur sélection en équipe de France car ils seront en examen du baccalauréat.