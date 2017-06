Avant son match de gala ce samedi 17 juin 2017, Dimitri Payet a rendu visite aux membres de l'association Famill'Espoir, qui oeuvre pour le bien-être et le mieux vivre des familles réunionnaises dont les enfants sont malades ou porteurs de handicap. Une journée qui s'est déroulée à huit clos, pour le plus grand bonheur des marmailles, face à leur idole.

Avant son match de gala ce samedi 17 juin 2017, Dimitri Payet a rendu visite aux membres de l'association Famill'Espoir, qui oeuvre pour le bien-être et le mieux vivre des familles réunionnaises dont les enfants sont malades ou porteurs de handicap. Une journée qui s'est déroulée à huit clos, pour le plus grand bonheur des marmailles, face à leur idole.

"Souhaitant offrir un moment en toute simplicité aux familles d’enfants à besoins spéciaux, nous avons convenu avec son équipe que ce moment se fera à caractère privé, à huis clos, dans un lieu défini et privé. Et ce, afin de, vous le comprendrez, ne pas exposer à outrance nos enfants malades qui seront présents, afin de préserver l’authenticité de ce moment et de ne pas être indélicats face aux situations difficiles et douloureuses que peuvent traverser ces familles." écrit la communicationd e l'association dans un communiqué.

" "Les moments difficiles nous frappent de plein fouet alors ce genre de moments de bonheur c’est important de les prendre" témoigne une maman. Une autre écrit sur les réseaux sociaux : "Ce soir, mon fils s’endort les étoiles plein les yeux. Je n’oublierai jamais cet après-midi. Merci à Dimitri, tous ses co-équipiers et merci à Famill’Espoir pour tout ce qu’ils font pour nous" " termine l'association.