L'opérateur téléphonique Orange vient de remettre 34 médailles à ses salariés. Nous publions le communiqué de l'entreprise.

Cette semaine, Orange récompensait 34 salariés lors d’une séance de remise de médaille. Au cours de cette cérémonie, ces 34 salariés, ayant entre 20 et 45 années de services, ont reçu une médaille de bronze d'honneur des Postes et Télécommunications, des mains de Mireille Helou, directrice d’Orange Réunion Mayotte. Orange, acteur économique et social majeur sur l’île de La Réunion, avec plus de 1 000 salariés est le premier employeur du numérique. Il souhaite ainsi mettre en lumière ses salariés qui constituent la mémoire et l’histoire d’Orange.

Ils sont les témoins de son évolution tant sur le plan de sa structure, de France Télécom à Orange aujourd’hui, mais aussi des technologies et de l’évolution des métiers dans le secteur des télécommunications. Ces hommes et ses femmes ont modelé notre entreprise et la société de plus en plus numérique dans laquelle nous évoluons. De l’opératrice téléphonique, la sténodactylo à la digitalisation et au smartphone, ces évolutions qui ont changé notre quotidien sont le résultat de leur investissement, de leur engagement, et leur savoir faire. Ils sont aussi garants de la transmission d’un savoir-faire et de compétences accumulés tout au long de leurs carrières (entre 20 et 45 ans) aux jeunes générations. Ce transfert intergénérationnel est une véritable richesse pour Orange.

Une distinction qui récompense la longévité et le service remarquable au sein d’Orange. Cette médaille est la reconnaissance de l’expérience, l’implication et l’expertise des salariés. Les médaillés du millésime 2016 récompensés ce vendredi :

Philippe LEROUGE pour ses 20 ans de service, Michel PAVADEPOULLE pour ses 20 ans de service, Joseph Yvan K'BIDI pour ses 33 ans de service, Edmee DOBI pour ses 33 ans de service, Christian MAILLOT pour ses 33 ans de service, Alain PARVEDY pour ses 34 ans de service, Jean Michel SCHIANO pour ses 34 ans de service, Barnabe VALMY pour ses 34 ans de service, Geneviève DEJEAN DE LA BATIE FOURRIER pour ses 35 ans de service, Dominique SEUSSE pour ses 35 ans de service, Bernard FONTAINE pour ses 36 ans de service, Patrick JEAN-PIERRE pour ses 36 ans de service, Christiane LAMAMY pour ses 36 ans de service, Thierry TECHER pour ses 36 ans de service, Joëlle BEGUE pour ses 36 ans de service, Jean René LESTE pour ses 36 ans de service, Joëlle EBRAN pour ses 37 ans de service, Etienne LEBON pour ses 37 ans de service, Philippe RAYNAUT pour ses 39 ans de service, Mireille LALLEMAND pour ses 39 ans de service, Bernard NIFAUT pour ses 39 ans de service, Christine BILLARD pour ses 39 ans de service, Edouard MUREAU pour ses 39 ans de service, Guy DAMOUR pour ses 39 ans de service, Daniel MOULTSON pour ses 40 ans de service, Jean CADET pour ses 40 ans de service, Mario PERIBE pour ses 40 ans de service, Marie Camille BARRET pour ses 40 ans de service, Claude DUFOUR pour ses 42 ans de service, Léonien CADET pour ses 43 ans de service, Eric GAYDU pour ses 45 ans de service, Maoulana LAZA pour ses 35 ans de service, Jean Marc NEPLE pour ses 39 ans de service, Franck ESTRUCH pour ses 40 ans de service.