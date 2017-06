Âgé d'à peine 17 ans, un jeune homme scolarisé dans l'est de l'île, a été entendu par les gendarmes, après des menaces de mort proférées sur Facebook. Le projet de l'élève, relaté sur un statut : "commettre une tuerie en milieu scolaire, à l'image de la fusillade de Colombine en 1999". C'est le chef de l'établissement qui a signalé l'affaire au commissariat Malartic de Saint-Denis ce mardi 13 juin 2017. La police a transmis le dossier aux gendarmes qui ont entendu le lycéen ce mercredi. Il a été relâché à l'issue de son audition (Photo d'illustration)

"Qui est chaud pour reproduire le massacre de Columbine (...) ? Je suis prêt à mettre tout mon argent" : ce statut Facebook, est celui d'un lycéen de l'est de l'île. Publiée le dimanche 11 juin en début de soirée, la publication est ensuite likée et commentée par d'autres jeunes. Si certains de ses camarades le prennent comme une bonne blague, d'autres se montrent motivés et prêts à participer.

Pour rappel, la fusillade de Colombine s'est produite dans un établissement scolaire du Colorado, aux États-Unis, en 1999. Deux élèves, armés de multiples armes, massacrent douze de leurs camarades de classe ainsi qu'un professeur. 24 autres personnes sont blessées. Les deux tireurs finissent ensuite par se suicider.

Deux jours après la publication de ce statut inquiétant, le mardi 13 juin, le centre opérationnel de la gendarmerie de Saint-Denis est alerté par le commissariat de police du chef-lieu. L'alerte fait suite à un signalement du proviseur du lycée concerné. Averti par l'un des professeurs de l'établissement, il indique aux policiers qu'un de ses élèves a proféré des menaces de mort via sa page Facebook envers le lycée X.

La menace porte clairement sur une incitation à commettre une tuerie en milieu scolaire, à l'image de celle de Colombine. Si aucune indication sur une date n'est arrêtée, le jeune homme, né en 2000, indique dans ses échanges sur Facebook se charger de se procurer les moyens nécessaires pour mettre en oeuvre son action.

En réponse à sa demande "Qui est chaud pour reproduire le massacre de Columbine ?", un jeune répond en anglais par un inquiétant "pas de problème, tu nous dit quand et combien tu payes". Un autre jeune demande simplement "quand ?". L'élève auteur du statut lui indique, laconique, "quand on sera arm...". Ce qui, selon l'interprétation des enquêteurs, pourrait siginifier "armement". Une autre élève semble prendre l'affaire pour une plaisanterie et lâche "faites ça demain, au moins on passe pas le bac svp".

Les policiers ont donc immédiatement averti le parquet de Saint-Denis et ont reçu pour instruction de prévenir la brigade de gendarmerie territorialement compétente. La protection du lycée, des élèves et des personnels a été organisée. Quant au lycéen mis en cause, il a été interpellé et longuement entendu par les gendarmes. Il a été relâché à l'issue de son audition.

mp/www.ipreunion.com