Le 17 juin 2014, un groupe de 6 personnes, dont un bébé, a été surpris par un éboulis dans le secteur de la cascade Biberon, à proximité de la Plaine-des-Palmistes. Suite à un glissement de terrain, un important pan de falaise s'est détaché, libérant 7 à 8 tonnes de roches. Deux personnes sont décédées et une autre a été grièvement blessée. Le nourrisson est ressorti indemne tandis que deux autres personnes ont été légèrement blessées.

Ce jour-là, un important dispositif a été mis en place pour porter secours au groupe de 6 promeneurs, dont deux ont été ensevelis. Il s'agit de membres d'une même famille originaire de Trois Bassins et du Québec. Éric Dewailly, 57 ans, venu du Québec pour passer ses vacances, a été tué dans l’accident lors d'un premier éboulis. Il était professeur de médecine à l'université de Laval (ville de Québec) et sa renommée de chercheur ne matière de santé publique était internationale. La belle-soeur de sa fille, originaire de Trois Bassins, est décédée dans un second éboulis alors qu'elle tentait de lui porter secours avec le reste de la famille. Son épouse, Sylvie Dodin Dewailly, 63 ans, chercheuse clinicienne en gynécologie et professeur au Québec, a été grièvement blessée. Elle a été hélitreuillée avant d'être transférée à l'hôpital de Saint-Benoît. Anouk, la fille d'Éric et Sylvie Dewailly, et son mari – les parents du bébé – ont été légèrement blessés. Le couple de scientifiques québéois venait rendre visite à sa fille Anouk qui habite à La Réunion depuis deux ans.

De mémoire d'habitants, il s'agissait de la première fois qu'un tel drame se produisait dans le secteur de la cascade Biberon.