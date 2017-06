Les marionnettes réunionnaises investissent cette année encore les planches d'Avignon, dans le cadre du festival off, au théâtre de l'Oulle, en juillet prochain. Le Théâtre des Alberts présente "Planète", sa dernière création.

Elle est le 21e bébé de la compagnie réunionnaise, qui a vu le jour à Saint-Paul il y a plus de 20 ans. "Planète" et ses marionnettes sera visible dans le cadre du célèbre festival off d'Avignon, du 7 au 30 juillet 2017.

"Planète", petit bout de La Réunion importée pour l'occasion près du Palais des Papes sera la 6e création du Théâtre des Alberts présentée en Avignon.

Plus d'informations sur www.theatredesalberts.com.

jm/www.ipreunion.com