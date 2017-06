Pour le plus grand bonheur des supporters et des amateurs de football, Dimitri Payet et ses compères de Ligue 1 affrontent la sélection de La Réunion ce samedi 17 juin 2017 au stade Michel Volnay à Saint-Pierre. La rencontre débutera à 15h00.

La team Payet, composée de kréopolitains, comptera Maxime Lopez, révélation marseillaise de la saison, mais aussi Bilal Boutobba (attaquant du FC Séville), Rayan Raveloson (Tours FC), Thomas Fontaine (Clermont), Anthony Payet (SCO Angers), Christophe Mandanne (Nancy), Sylvio Ouassiero (Liège), Ronny Rodelin (Caen), Anthony Lamonge (Lorient), Giovanny Sangoro et avec dans les buts Brice Samba (OM).

Le match s'annonce vibrant, tandis que la sélection de La Réunion est composée de joueurs issus des clubs réunionnais disputant régulièrement la coupe. La liste a été rendue publique le 13 juin dernier par le sélectionneur Jean-Pierre Bade :

Gardiens : Mickaël Grondin (AS Excelsior), Mathieu Pelops (JS Saint-Pierroise)

Défenseurs : Bertrand Bador (JS Saint-Pierroise), Johan Boulard (Saint-Denis FC), Joe Damour (JS Saint-Pierroise), Mickaël Dubaril (US Sainte-Marienne), Yohan Guichard (Saint-Denis FC), Erwan Payet (Tamponnaise), Gaël Payet (AS Excelsior), William Mounoussamy (AS Excelsior), Yvan Samaria (Capricorne),

Milieux : Daryl Asselin (Tamponnaise), Nordine Bourabia (US Sainte-Marienne), Sébastien K'Bidi (Saint-Denis FC), Ludovic Lagourde (Jeanne d'Arc), Tomy Somnica (ASC Grands Bois), Anjy Vardapin (JS Saint-Pierroise),

Attaquants : Quentin Boesso (JS Saint-Pierroise), Jean-Michel Fontaine (JS Saint-Pierroise), Alexandre Loricourt (JS Saint-Pierroise) Aymeric Salama (ASC Grands Bois).

La rencontre sera précédée d'un match d'exhibition jeune.

Dès son arrivée, Dimitri Payet, revenu à la maison le temps d'un match de gala, a rencontré les Réunionnais, dont les plus fervents amateurs de football qui lui vouent un culte sans nom depuis sa sélection en équipe de France, pour l'Euro 2016. Le joueur péi a d'ailleurs tenu à rencontrer les enfants malades de l'association Famill'Espoir, avec qui il s'est prêté au jeu de la séance photo et des dédicaces.

jm/www.ipreunion.com