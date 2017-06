Voici les titres développés ce dimanche :



- Élections législatives - Ce qu'il faut savoir sur le second tour de ce dimanche

- [AU MICRO] - Fête des pères : le sexisme en cadeau

- Le luxe, cette industrie française qui crée de l'emploi

- Ça s'est passé un 18 juin - 1940 - Le Général de Gaulle appelle à la résistance depuis Londres

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Soley i pèt en fleur

639 391 Réunionnais retournent aux urnes ce dimanche 18 juin 2017 à l'occasion du second tour des élections législatives. Le détail de ce scrutin organisé dans les 906 bureaux de vote de La Réunion.

Ce dimanche 17 juin 2017, on célèbre les papas. Outre les enfants, ce sont bel et bien les magasins qui fêtent le plus, en proposant une batterie d'idées cadeaux, à l'instar de la fête des mères, de la Saint-Valentin ou de Noël. Et les idées, parfois, ne sont pas les meilleures.

Rugby - Le XV de France lourdement battu encore une fois par l'Afrique du Sud

Le XV de France a lourdement perdu le deuxième test contre l'Afrique du Sud, samedi à Durban (37-15, mi-temps: 23-7), dans des proportions similaires à la première défaite de Pretoria samedi dernier (37-14). Les Bleus ont mené 20 minutes, grâce à un essai rapide de Scott Spedding, avant de subir la domination des Boks, concrétisée par quatre essais. Les deux sélections se rencontreront une troisième et dernière fois, samedi prochain à Johannesbourg.

Natation - Le champion américain Michael Phelps va nager contre un requin

Le nageur américain Michael Phelps, le sportif le plus médaillé de l'histoire des jeux Olympiques, va se mesurer à un requin dans un épisode de l'émission "Shark Week" qui sera diffusé au mois de juillet sur la chaîne de télévision Discovery Channel.

Histoire. En pleine Seconde Guerre Mondiale, alors que la France est occupée par l'Allemagne nazie, le Générale de gualle prononce son premier discours depuis Londres sur les ondes de la BBC, dans lequel il appelle les résistants à ne pas cesser les combats contre le troisième Reich.

Si tout va bien, le soleil devrait être majoritaire sur La Réunion, selon les prévisions de Météo France pour ce dimanche 18 juin 2017.