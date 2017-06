Si tout va bien, le soleil devrait être majoritaire sur La Réunion, selon les prévisions de Météo France pour ce dimanche 18 juin 2017. Ci-après, l'intégralité du bulletin.

L'Est se débarrasse rapidement des dernières averses puis le temps est agréablement ensoleillé. Ce beau temps persiste en journée sur la frange littorale.



De l'autre côté de l'île, l'ouest et le sud s'apprêtent à vivre un magnifique dimanche.



En montagne, l'ensoleillement se confirme rapidement et les éclaircies restent nombreuses l'après-midi.



Quelques nuages apparaissent à partir de la mi-journée, sans grande conséquence pluvieuse.



Le vent souffle de sud-est modérément avec des rafales de l'ordre de 40/50 km/h sur le Sud-Ouest et le Nord-Est. Ce vent vient taquiner les plagistes de l'ouest l'après-midi.



Le mer est souvent agitée.



Un train de houle nous a quitté la veille , un autre s'apprête à faire son entrée sur la côte ouest et sud en fin d'après-midi.