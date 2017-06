De nombreux importateurs de lampes à économie d'énergie sur l'Ile de La Réunion se sont engagés dans une démarche écoresponsable concernant la fin de vie de leurs produits. Ils permettent aux Réunionnais de pouvoir recycler leurs lampes via un réseau de plus de 100 partenaires de collecte aisément accessible à tous. Avec 228 000 lampes collectées, ce sont 270 lampes pour 1000 habitants qui ont été recyclés en 2016, soit une progression de 27% par rapport en 2015.

Les producteurs de lampes doivent organiser et financer la collecte et le recyclage des lampes qu’ils mettent sur le marché. Pour cela, l’adhésion à l’éco-organisme agréé Récyclum est incontournable. Une obligation qui est prise au sérieux par les 9 producteurs de lampes du marché réunionnais. Les produits récupérés sont recyclés à 90% de leur poids. Cela permet donc d’économiser les ressources naturelles. A noter que certaines lampes et tubes contiennent des traces de mercures. Il est important de les isoler pour ne pas nuire à l’environnement et à la santé de la population.

A La Réunion, ce sont plus de 100 points de collectes qui sont mis à disposition de particuliers et professionnels.

Aujourd’hui, 45% des lampes usagées sont collectes en France. Avec un dispositif ambitieux de 65% à l’horizon 2020, Récyclum compte sur tous les producteurs partenaires de collecte et plus largement sur l’ensemble des acteurs de la filière pour se mobiliser afin de faire décoller la collecte des lampes. Une mobilisation importante puisque, rappelons-le, le recyclage est créateur d’emploi et d’innovation, en plus de protéger l’environnement.

de/www.ipreunion.com