Dans un communiqué, la gendarmerie de La Réunion dresse le bilan des contrôles routiers réalisés ce week-end : 700 véhicules ont été contrôlés et 19 permis ont été retirés. Nous publions ci-après le communiqué des forces de l'ordre dans son intégralité.

Les gendarmes ont consacré 492 heures de services à des contrôles spécifiques de police route ciblant les conduites addictives, les excès de vitesse et les fautes de comportement à l'origine des accidents. Plus de 700 véhicules ont été contrôlés et 19 usagers se sont vus retirer leur permis de conduire sur le champ.

Au total, les actions destinées à combattre l'insécurité routière réalisées depuis vendredi soir ont permis de constater 214 infractions dont 29 Délits :

- 33 alcoolémies dont 21 délictuelles (taux supérieur à 0,80 g/l d'alcool dans le sang);

Le conducteur d'un scooter circulait du côté de Saint-Philippe, cet après-midi avec 1,90 g/litre de sang .

- 82 dépassements de la vitesses;

- 04 refus d'obtempérer. Parmi ceux-ci, un automobiliste a poursuivi sa route faisant fi des signaux des gendarmes samedi soir au BERNICA. Les militaires ont fait usage de la herse, crevant les deux roues gauches du véhicule qui a poursuivi sa route en roulant sur les jantes. Son conducteur, comme les trois autres, sont en cours d'identification.

- 04 conduites sans permis de conduire;

- 28 usages de téléphone au volant;

- 11 non-ports de la ceinture et/ou dispositifs de retenue pour enfants;

- 5 non ports du casque;

- 9 autres infractions génératrices d'accidents graves (franchissement lignes continues, non respect du stop ou feu rouge, non respect des priorités etc...);

- 42 autres infractions diverses (équipements, règles administratives, bruit, émission de fumées, etc).

Au cours des deux dernières nuits, les gendarmes sont intervenus sur une conduite dangereuses et 10 accidents de la circulation. L'alcoolémie a été détectée positive dans sept de ces interventions. Un de ces accidents a eu des conséquences corporelles. Un jeune conducteur de 19 ans, a perdu le contrôle de sa voiture sur la route du théâtre à Saint-Gilles et s'est retrouvé sur le toit au cours de la nuit écoulée. Un des quatre passagers et le conducteurs ont été blessé dans ce sinistre.

Une fois de plus, le bilan du week-end constate beaucoup trop de conduite sous l'emprise de l'alcool.