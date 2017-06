Ce mardi 20 juin 2017, des travaux de sécurisation de la falaise sont prévus sur la route du Littoral. Dans ce cadre, des micro-coupures de la circulation n'excédant pas 15 minutes, sont programmées entre 10 heures et 11 heures. La Direction des routes conseille aux usagers de prendre leurs disposition et de différer leur départ si prévu sur ce créneau horaire.

Les travaux de sécurisation seront menés sur la falaise du PR12 au PR13. La route du Littoral sera donc concernée par des coupures ce mardi entre 10 heures et 11 heures.

"Il est demandé aux usagers de prendre leur disposition et d’éviter dans la mesure du possible ce créneau horaire" indique la Crgt. Les coupures ne devraient pas durer plus de 15 minutes.