La majorité du territoire sera sous le ciel bleu si l'on en croît les prévisions de Météo France pour ce lundi 19 juin 20177. Seuls quelques communes du Sud pourraient voir les nuages se développer. Ci-après, le bulletin complet

La majorité du territoire sera sous le ciel bleu si l'on en croît les prévisions de Météo France pour ce lundi 19 juin 20177. Seuls quelques communes du Sud pourraient voir les nuages se développer. Ci-après, le bulletin complet

Cette journée débute à nouveau sous le soleil. Un petit bémol pour la région de Saint Pierre à Saint Joseph, qui est sous la menace de nuages venant du large. Même s'il peuvent apporter de l'ombre sur ces franges côtières, il ne pleut pas et les éclaircies continuent à dominer.



Après les températures fraîches du petit matin, elles montent rapidement. Les cumulus commencent à se développer le long des remparts des cirques vers la mi-journée. L'après midi, les franges côtières restent largement ensoleillées.



Dans les hauts et l'intérieur, même si les nuages ont tendance à s'étaler c'est une impression de beau temps qui persiste. Quant aux principaux sommets ils demeurent au soleil. En résumé, comme la veille, pas ou peu d'averses à attendre.



Le vent de Sud-Est faible à modéré se maintient avec des rafales de l'ordre de 50 km/h sur le Sud-Ouest et le Nord-Est vers Champ Borne. Sur les plages de l'Ouest, les brises dominent en matinée, puis il s'oriente au Sud au moment du déjeuner avec des rafales proches de 50 km/h au plus fort de l'après midi. La mer est souvent agitée, en raison du vent mais aussi de la houle de Sud-Sud-Ouest qui atteint 2.50 m, soit 5m pour les vagues les plus hautes.