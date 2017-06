Le rideau est tombé sur cette 19ème édition du tournoi Open de l'Asoi Squash Club et le premier réalisé au Beauséjour Sport Club. 25 joueurs et 15 joueuses se sont réunis et se sont bien battus dans les trois nouvelles salles. La qualité de l'organisation sous la direction du juge-arbitre Billy Paton a été louée par les compétiteurs.

Le rideau est tombé sur cette 19ème édition du tournoi Open de l'Asoi Squash Club et le premier réalisé au Beauséjour Sport Club. 25 joueurs et 15 joueuses se sont réunis et se sont bien battus dans les trois nouvelles salles. La qualité de l'organisation sous la direction du juge-arbitre Billy Paton a été louée par les compétiteurs.

Dans le tableau B masculin, Franck Pech (Squash Paradis) tête de série numéro 3 est sorti vainqueur devant Nicolas Lebon (Jardin Squash Club), pas tout à fait remis de sa demi-finale face à Fawzi Rida (Bourbon Squash), qui lui prend La 3ème place devant Dominique Serveaux. (ASSC Tampon). À noter les très belles promesses entrevues de Yann Hoarau (Jardin Squash Club) qui gagne le duel des Hoarau devant Alex (Jardin Squash Club) 3/2.

Dans le tableau féminin, la victoire est revenue à Kara Lincou (13 ans Squash Paradis) au terme d'une magnifique finale devant Juliette Mollard (17 ans Bourbon Squash) 3/1. Le public ne s'y est pas trompé et a applaudi longuement les joueuses à la fin du match.

Plus tôt dans la journée, Juliette Mollard avait aussi âprement bataillé devant Manaick Destas (ASOI) en demi-finale, qui, elle s'attribue la 3ème place devant Cécile Kuczer (Bourbon Squash).

À noter la belle performance de Caroline Cunisse (Jardin Squash Club) qui rentre dans le tableau en 10ème position et termine 5ème. Kara Lincou sera la première joueuse féminine à inscrire son nom dans le tout premier tableau entièrement féminin proposée par notre structure. Lors des 18ème autres Open les quelques rares joueuses féminines étaient intégrées dans le tableau homme.

Dans le tableau A masculin, le grandissime favori Billy Paton (Squash Paradis), bien que très diminué n'a pas fait de détail devant Thierry Babosy (ASCTR) battu sèchement 3/0.

Plus tôt ans la journée une très belle bataille en demi-finale s’est dérouléeentre Pascal Lincou (Squash Paradis) et Thierry Babosy, qui lui-même a pris la 3ème place devant David Lauret (Ekwalisquash) forfait.

A noter, Marjory Fosse (Ekwalisquash), la seule femme du tableau masculin, initialement rentrée 12ème, qui finit à une très belle 9ème place, et David Hoarau (Jardin Squash Club) rentré 14 qui finit 10.

www.ipreunion.com