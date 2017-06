BONJOUR - Voici les titres développés ce mardi 20 juin :



- 2016 a été une année exceptionnellement chaude et sèche

- Une agence pour les artistes émergents de l'île - Lancement des Electropicales Booking

- Ca s'est passé un 20 juin 2008 - Une formation obligatoire pour les propriétaires de chiens dangereux

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Les nuages chasseront le soleil

2016 a été une année exceptionnellement chaude et sèche

Le bulletin climatologique de l'année 2016 à La Réunion a été publié en fin de semaine dernière par Météo France Océan Indien. Bilan : 2016 a été particulièrement chaude et sèche. Des températures extrêmement élevées qui font suite au phénomène El Niño. L'année dernière se classe ainsi au 13ème rang des plus sèches sur l'île depuis 56 ans. La sécheresse est particulièrement ressentie sur les hauts du nord-est.

Une agence pour les artistes émergents de l'île - Lancement des Electropicales Booking

Après le festival de mai dernier, l'équipe des Electropicales revient avec les Electropicales Booking. Cette agence regroupe des artistes émergents de l'ile de La Réunion. Le but est de donner de la visibilité, d'accompagner et d'exporter les productions des jeunes producteurs péi.

Pas d'équilibre avant 2040 : l'avenir du système de retraites s'assombrit

L'avenir s'assombrit: le système de retraites, tous régimes confondus, ne devrait finalement pas retrouver l'équilibre financier avant le début des années 2040 au mieux, selon les dernières prévisions du Conseil d'orientation des retraites (COR), qui pourraient changer la donne pour le gouvernement.

Ca s'est passé un 20 juin 2008 - Une formation obligatoire pour les propriétaires de chiens dangereux

Le 20 juin 2008, la loi n° 2008-582 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux a rendu obligatoire la formation des propriétaires ou détenteurs de chiens de 1ère (type pitbull ou mastiff ou fosa sans inscription au LOF) et 2ème catégorie (american staffordshire, tosa inscrits au LOF ou rottweiler). Le but est de sensibiliser les propriétaires aux risques liés aux chiens dangereux et de les informer des bonnes pratiques en matière de prévention des accidents.

Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Les nuages chasseront le soleil

Ce mardi 20 juin, les météorologues annoncent un beau temps dans la matinée. Toutefois, des nuages se formeront au cours de la journée, et engendreront quelques pluies sur l'Ouest de La Réunion.